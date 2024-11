Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 17:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in mente in carreggiata interna tra le uscite che acceso l’aria è a partire dal bivio con laa Firenze Sì non la Nomentana in carreggiata esterna code a tratti a partire dal vivo con laFiumicino fino all’uscita Tuscolanacongestionato sulla tangenziale con le code registrate tra viale Castrense il bivio con laL’Aquila permangono Poi incolonnamenti tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni abbiamo incolonnamenti in viale del Muro Torto in Corso Italia da Piazzale Flaminio fino a Porta Pia code anche in diversi tratti del Lungotevere ma in particolare dall’isola Tiberina ponte Umberto fuori territorio sulla A1Napoli da registrare incidente che sta provocando code per 2 km tra Valmontone eSud in direzione della capitale trasporto pubblico per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al primo linee tram 25 8:14 saranno sostituite integralmente da autobus In collaborazione con Luce Verde infomobilità