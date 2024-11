Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità prosegui in città lo sciopero di 24 ore della polizia locale inseguito all’investimento rete agenti lo scorso 6 novembre su via Tiburtina all’altezza del raccordo mentre stavano effettuando i rilievi di un incidente oggi saranno comunque garantiti i servizi essenziali come per esempio incidenti è grande viabilità l’agitazione indetta dai sindacati confederali terminerà a mezzanotte si profila il ritorno alla normalità nei prossimi giorni per la viabilità su via del Mare via Ostiense all’altezza del km 13 e 300 dopo stringi menti e i sensi unici adottati nei giorni scorsi è ancora in vigore in seguito a un monitoraggio della strada da parte della città metropolitana rabbia per un cantiere viabilità modificata in largo tacchi Venturi rallentamenti è senso unico in direzione via Latina In collaborazione con Luce Verde infomobilità