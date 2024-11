Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in detto per la giornata oggi uno sciopero di 4 ore del comparto aereo l’agitazione coinvolgerà anche l’aeroporto di Fiumicino con voli a rischio dalle 13 alle 17 per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo primo dicembre le linee tram 25 814 saranno sostituite integralmente da bus per lavori notturni fino al 29 novembre chiuse tra le 23 e le 6 del mattino successivo le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Passamonti cantiere fermo il sabato e la domenica prestare attenzione alla segnaletica lavori notturni anche in Viale Trastevere comporteranno tra le 22 e le 5 del mattino un divieto di transito su entrambe le carreggiate laterali del tratto tra piazza e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli termine interventi previsto per il prossimo 20 novembre maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito