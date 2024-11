Unlimitednews.it - Traffico di droga tra Spagna e Napoli gestito dalla camorra, 33 arresti

(ITALPRESS) – Stroncato un fiorenteditra lae la Campania. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di, in collaborazione con la Direzione centrale per i servizi antied il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito nel napoletano e nel territorio spagnolo, 33 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Diciassette persone sono finite in carcere ed altre sedici aglidomiciliari. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata aldi stupefacenti aggravata dall’essere composta da più di dieci persone,disponibilità di armi e dall’avere favorito il clan camorristico “Amato – Pagano”, cosiddetto degli scissionisti, operante nel quartiere Scampia di, nei comuni di Melito die Mugnano die con base logistica a Gricignano d’Aversa, nel casertano.