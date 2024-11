Lanazione.it - Torna la pulizia delle rastrelliere a Firenze

, 12 novembre 2024 - Riprendono a novembre gli interventi die manutenzionenei quartieri cittadini, nello specifico nel Quartiere 5. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di Avr e di Alia. Per consentire l’esecuzioneoperazioni, si legge in una nota, le biciclette presenti nellesaranno rimosse. Gli appuntamenti saranno due: mercoledì 13 e martedì 26 novembre. Ecco leinteressate. Si inizia mercoledì 13 novembre con i dispositivi collocati in via Bisenzio (altezza numeri civici 45 e 49), via Mugello (altezza numero civico 33), via Tagliaferri (altezza numero civico 20 e angolo via Bastianelli), via Ulivelli (altezza numero civico 7), via Roselli Cecconi (altezza numero civico 9/a), via Abba (altezza numero civico 7), via Crispi (altezza numero civico 7), via della Cernaia (altezza numero civico 66), Via del Romito (altezza numero civico 1).