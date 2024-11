Veneziatoday.it - Torna a Mestre e spacca un bar, ruba la cassa e fugge: arrestato subito

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

Pochi minuti sono sufficienti a compiere l'ennesimo disastro con unata in un locale in centro a. Ma stavolta è anche molto breve il tragitto fatto a piedi dal malvivente. Responsabile assieme a un complice di aver sfasciato la vetrata del locale in piazzetta Battisti, all'alba di.