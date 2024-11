Ilgiorno.it - Tombino nella porta a vetri. Ma nel bar non c’è un euro

Hanno usato unpreso dalla strada per mandare in frantumi ladel bar Roma di Albonese, in via Manara Negrone. Ma non hanno trovato contanti in cassa e se ne sono andati a mani vuote, senza rubare nulla. I ladri sono entrati in azione tra domenica e ieri, perciò è rimasto un furto solo tentato, senza alcun bottino. Ma con danni, per la vetrata distrutta, come sempre accade per questa tipologia di furto con spaccata. L’incursione notturna è stata scoperta solo ieri mattina, alla riapertura. Il bar non è infatti dotato di un sistema antifurto che potesse lanciare l’allarme antintrusione mentre era in corso. Ma ci sono le telecamere della videosorveglianza: le immagini registrate sono state acquisite dai carabinieri chiamati sul posto per il sopralluogo, intervenuti con personale della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano.