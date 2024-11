Tir tampona un pullman in autostrada A1 | 10 feriti nell’impatto

Leggi su Corrieretoscano.it

CALENZANO – Poteva finire con un bilancio tragico l’incidente che si è verificato all’altezza di Calenzano in direzione nord e che ha visto coinvolti un tir e unda 50 posti. Il mezzo pesante hato iled è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano per verificare le condizioni degli occupanti e dare supporto al personale sanitario, che hanno dovuto soccorrere 10 persone, oltre che mettere in sicurezza l’area. Disagi anche per la circolazione stradale: l’A1, infatti, è stata interrotta per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.