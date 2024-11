Quicomo.it - Tir sfonda il muro della casa, ferita anche una donna: la tragedia sfiorata a Montano Lucino

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

Un incidente davvero insolito quello di ieri 11 novembre a, che poteva trasformarsi in unaancora più grossa se solo qualcuno fosse stato nel salotto di quellain via Pascoli, stanza in cui è letteralmente entrato il muso di un Tir. Nell'abitazione fortunatamente non.