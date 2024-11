Liberoquotidiano.it - Theo Hernandez "fuori". Milan, tam tam impazzito: lo strappo decisivo con Fonseca

Per lo meno Rafa Leao si è sbloccato, dopo settimane di grande gelo con Paulo, ma nelc'è uncompletamente sottotono, lontano parente di quello visto fino all'annata dello scudetto. Altro neo sono i tanti gol subiti al replay (cross da sinistra, rete a destra): 14, contro le 20 rete siglate. Insomma, è undai due volti, a volte svogliato, spesso slegato tra i reparti. In molti tifosi si chiedono se la squadra segua, perché al di là dei successi con Inter e Real sono troppi gli stop consecutivi. La squadra, vedasi la partita del Bernabeu, gioca bene contro le squadre che lasciano gli spazi aperti, ma va in crisi contro le difese chiuse. C'è molta difficoltà nel cambiare ritmo quando le squadre si chiudono e giocano all'1 vs 1. Sulle fasce il gioco latita e sia Emerson Royal siasi trascinano lo stesso problema da inizio stagione: il primo non sa difendere uomo contro uomo, il secondo non sa leggere spazi e inserimenti e sembra giocare sottotono.