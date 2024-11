Comingsoon.it - The Penguin: Danny DeVito ha guardato la serie con Colin Farrell, ecco cosa ne pensa

Leggi l'articolo completo su Comingsoon.it

Uno degli interpreti storici di Oswald Cobblepot,, ha detto la sua sulla nuovaspin-off di The Batman, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW, commentando anche la performance del collega