Amica.it - “The Hater”, il film di Jan Komasa su Netflix fa pensare a Elon Musk

(askanews) – Il suo The Hater sucontinua ad essere molto apprezzato per come racconta il potere dei social media, le informazioni distorte, gli effetti delle fake news, e Janè venuto a presentarlo a Roma in apertura della XII edizione di CiakPolska, il festival di cinema polacco che si tiene fino al 17 novembre.Il giovane manipolatore protagonista del, che raggiunge il successo nel mondo oscuro della diffamazione sui social media, in qualche modo oggi faad. «Il protagonista del miocomesi sente in parte rifiutato, non accettato, ma vuole a tutti i costi essere riconosciuto, a suo modo vuole cambiare il mondo. – ha detto il regista – E in effetti in qualche modo ci riesce. Ho riflettuto molto su persone comeo Trump. Secondo me hanno toccato qualcosa che riguarda soprattutto gli uomini, in cerca di autorità, coraggio, onore.