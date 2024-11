Ilgiorno.it - Tenta un bacio in strada. Lei riesce a scappare

La polizia di Stato di Cremona ha eseguito un arresto nei confronti di uno straniero indagato perta violenza sessuale ai danni di una giovane cremonese. La ragazza, dopo aver trascorso una serata di fine ottobre in centro, si stava dirigendo in compagnia di un’amica verso casa quando lo straniero le si è avvicinato e, dopo averla abbracciata, hato di darle unsulle labbra, non riuscendo nell’intento solo grazie alla prontezza della giovane che è riuscita a sottrarsi alla presa e a rifugiarsi con l’amica nella propria auto. Una volta salite a bordo del veicolo lo straniero, con altri soggetti, hato di aprire le portiere ma senza riuscirci, anche perché la vittima è riuscita a mettere in moto il veicolo per darsi alla fuga. L’indomani la donna si è rivolta alla polizia di Stato formalizzando la denuncia.