Tennis: BJ King Cup Finals. Paolini guida le azzurre a Malaga

Capitan Garbin convoca anche Bronzetti, Cocciaretto, Errani e Trevisan ROMA - L'ITF ha comunicato l'elenco completo delle giocatrici convocate per le Billie JeanCupby Gainbridge 2024, in programma dal 13 al 20 novembre 2024 sul veloce indoor del 'Palacio de Deportes José Maria Martin C