Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Atp Finals. Prima vittoria di Medvedev, De Minaur ko in due set

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il russo resta in corsa per le semifinali in attesa dell'esito del match tra Sinner e Fritz TORINO -di Daniilalle Atpdi Torino. Ilta russo, numero 4 del ranking mondiale, sconfitto all'esordio dallo statunitense Taylor Fritz, si è imposto nella seconda giorna