Europa.today.it - "Stop ai tifosi biancoverdi al Vigorito", arriva l'annuncio in vista di Benevento-Avellino

Leggi su Europa.today.it

Non ci saranno i sostenitori dell’allo Stadioper assistere al derby contro il, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. In attesa del comunicato ufficiale, il primo cittadino sannita, Clemente Mastella, ha anticipato le decisioni.