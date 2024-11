Quotidiano.net - Sparò al cane perché non le ubbidiva, Trump la sceglie come capo per la Sicurezza Interna

Washington, 12 novembre 2024 – La governatrice del Sud Dakota, Kristi Noem, è stata scelta dal neo presidente Donalddel Dipartimento per la. Noem divenne celebre in tutti gli Stati Uniti e nel mondo per le polemiche sollevate dal suo libro di memorie in cui raccontava, tra le altre cose, di aver sparato al proprionon le. Lo ha riferito la CNN, citando fonti vicine alla campagna di. La scelta di Noem, il cui nome era circolatocandidata alla vicepresidenza, dimostra che il presidente eletto ha preso sul serio il suo impegno nella repressione dell'immigrazione clandestina. Secondo i media americani, con la presenza di Noem,, si assicura che una persona leale guidi un'agenzia alla quale dà priorità e che è fondamentale per la sua agenda nazionale.