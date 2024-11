Ilrestodelcarlino.it - "Sostenere la sanità pubblica"

ladeve essere una priorità per la Regione: lo sostiene Giorgia Pagliarani, candidata del Movimento 5 Stelle per il consiglio comunale in coalizione con Michele de Pascale. "L’ investimento in– afferma la candidata M5S – risulta non solo urgente e necessario, ma anche una leva di sviluppo per il Paese, senza la quale l’Italia è destinata al declino. Senza di esso non saremo in grado di far fronte alle sfide che il Paese dovrà affrontare in futuro, anche a causa della transizione demografica e climatica, e inoltre non saremo in grado di rispondere ad un diritto costituzionalmente garantito, che è il diritto alla salute. Per questo è necessario agire tempestivamente per ridurre le liste d’ attesa attraverso l’assunzione e valorizzazione del personale sanitario e creare un filtro agli ospedali che parte dall’ implementare la connessione con il territorio, si devono strutturare percorsi di presa in carico continuativa delle patologie croniche che sempre di più interesseranno la popolazione che invecchia ei familiari dei pazienti che verranno curati prevalentemente a casa".