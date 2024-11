Messinatoday.it - Sorpreso dai carabinieri mentre cede dose di hashish a un ragazzo: denunciato

Leggi l'articolo completo su Messinatoday.it

daidel Nucleo Radiomobileunadi droga. E' scattata la denuncia – in stato di libertà – per un giovane cittadino straniero, residente nella provincia messinese.Nel fine settimana scorso, a Messina, ilera statoin una via centrale della.