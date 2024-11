Sport.quotidiano.net - Sono tornati in campo i ragazzi del Samba

Una vittoria e una sconfitta, tanto per cominciare.indelRimini, la squadra interna all’associazione Esplora, che domenica a Osimo ha giocato la prima tappa del campionato Dcps (divisione calcio paralimpico sperimentale, 3° livello) organizzato dalla Figc. La squadra, che rappresenta la città riminese con tanto di prestigiosa maglia a scacchi biancorossa (due giornate delle cinque in programma verranno giocate a Rimini per la prima volta nella storia della), ha raccolto una vittoria e una sconfitta. Ottimo l’esordio che si è concluso con una bella vittoria contro l’Anthropos (6-3). Grande protagonista è stato senza dubbio Gianmaria Soleri, autore di quattro reti con il suo sinistro telecomandato. Nella seconda partita invece ko contro l’Union Picena (7-2) dopo una reazione di carattere che ha visto la squadra allenata da Fabio Maisto rimontare due reti nel primo tempo.