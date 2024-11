Liberoquotidiano.it - Sinner perde? La punizione è brutale: preso a pallate davanti a tutti | Video

Jannikè un essere umano comenoi. Il numero uno al mondo si trova a Torino per giocarsi le Atp Finals e ha già dato prova di essere un candidato appetibile per la vittoria finale. Ma sfidato, invece, in uno sport diverso dal suo è battibile. L'azzurro, per distrarsi dalle fatiche del torneo, ha giocato con il suo fratellino a bocce-tennis. E ha perso alla grande. I due sono stati perciò "puniti". Anzi: umiliati. Come? Sono stati posizionati di spalle a fondo campo e poi presi - in amicizia - a. La gara è andata in scena lunedì 11 novembre, dopo la sessione di allenamento. Il pubblico di Torino è rimasto sugli spalti per continuare ad ammirare il proprio beniamino. Ma non s sarebbe mai aspettato di vederlo umiliato così. L'obiettivo del match di bocce-tennis era lanciare una pallina il più possibile vicino alla linea di fondo campo.