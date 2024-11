.com - Sinner-Fritz oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo all’esordio contro Alex De Minaur (6-3 6-4), Janniktorna in campo per il secondo incontro del girone eliminatorio delle Finals di Torino. L’azzurro affronta Taylor, attuale numero 5 del ranking e anche lui vittorioso al debutto contro Daniil Medvedev (6-4 6-3). Una vittoria potrebbe valere, per l’uno e per l’altro, la qualificazione anticipata alle semifinali.si sono affrontati fin qui solo in 3 occasioni, con due successi di Jannik e una vittoria dell’americano. La curiosità è che iincontri si sono giocati sempre negli Stati Uniti e sul cemento (2 volte a Indian Wells, con un successo a testa:nel 2021 enel 2023) e una volta gli Us Open (con trionfo del numero 1 nella finale dell’ultima edizione del torneo).