Sinner-Fritz oggi in chiaro in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Jannikse la vedràcontro Taylornel secondo match di round robin delle ATPdi. L'esordio non è stato magari perfetto sotto il piano della prestazione, ma di certo si è trattato di un match che Jannik ha controllato senza troppi patemi contro De Minaur. Ora, con un vittoria in classifica all'attivo, il numero uno al mondo potrebbe mettere sostanzialmente in ghiaccio la qualificazione alle semifinali con un turno d'anticipo. Si tratta del rematch della finale degli US Open, anche in quel caso vinta da Jannik al termine di un match gestito alla grande contro un avversario inferiore.che in ogni caso non può essere sottovalutato, spcialmente su questi campi.e De Minaur scenderanno in campo martedì 12 novembre alle 20:30.