Ilpiacenza.it - Silvana Maserati: «L’agricoltura piacentina deve guardare al futuro»

Leggi su Ilpiacenza.it

è il cuore pulsante della nostra regione e va sostenuta con forza per garantire unprospero e sostenibile» lo afferma, candidata alle elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle. «In Emilia-Romagna, - sostiene -non è solo una fonte di.