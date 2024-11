Europa.today.it - Si accorge che lo scuolabus va a fuoco e salva dieci bambini

Un gesto di ordinaria dedizione al proprio dovere che è servito, questa volta, are delle vite. Unocon a bordo una decina diha presoa Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Nessuno di loro è rimasto ferito anche per la pronta reazione del conducente del mezzo. .