Vanityfair.it - Serena Rossi: «Noi artisti che veniamo dai quartieri difficili dovremmo esporci per portare il messaggio che esiste una Napoli diversa. Sanremo? Non mi sono proposta»

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

È finita a raccontare la storia di sua nonna in un film. Un caso? Per l'attrice le coincidenze non esistono. E oggi vuolel’immagine di una. Insieme agli altri