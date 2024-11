Iltempo.it - Scusa Branko c'è l'oroscopo delle sentenze

Mi perdonerà l'amico, ma le toghe rosse scrutano il futuro e vaticinano bene quanto lui. Pensate che l'altro giorno, mentre dal Campidoglio ammiravano le stelle, i giudici di Magistratura Democratica, come fosse una cosa normale, si sono premurati di avvertirci che ieri altri magistrati, per la Costituzione indipendenti ma evidentemente non così tanto, ci avrebbero rispedito indietro un'altra infornata di clandestini trasferiti dal governo in Albania. E precisi come l'del nostro astrologo preferito la sentenza era scritta esattamente come avevano annunciato. Così come era prevedibile che spulciando fra i curriculum dei signori togati in questione spuntassero opinioni politiche e precedenti in linea con lo sforzo del Pd di riempirci l'Italia di immigrati illegali. Troppa grazia sant'Antonio, è comparso perfino un post pubblico di una magistrata che parla di Giorgia Meloni, come pochi giorni fa il suo collega Patarnello nella famosa mail dell'Anm che ha scatenato la bufera politica.