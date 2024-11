Viterbotoday.it - Scontro auto-camion sulla Nepesina, un ferito

Leggi l'articolo completo su Viterbotoday.it

Incidente stradale a Civita Castellana. Intorno alle 9,30 di questa mattina, martedì 12 novembre, un'e unsi sono scontrati. L'impatto, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto nei pressi del chilometro 14 in località Fabbrece.Il conducente dell'è.