Scontri Bologna Bonaccini | Governo si scusi con i bolognesi

“Autorizzare quella manifestazione in centro a, tanto più di sabato, significa aver trascurato sia l’ordine pubblico e la sicurezza, sia il rispetto che si deve a una città medaglia d’oro della Resistenza e vittima della brutale strage neofascista del 2 agosto della stazione di”. Lo ha detto, in una intervista al Corriere della Sera, il presidente del Partito Democratico, Stefano.“Ciò detto, io non giustifico proprio nulla, perché qualsiasi forma di violenza politica va sempre condannata con fermezza – aggiunge-: fui ad esempio tra i primi a condannare duramente sedicenti studenti di sinistra quando appesero il manichino di Meloni a testa in giù, a. Resta il fatto che non si è saputo né prevenire né gestire quanto è successo. Ildeve scusarsi coi, anziché lanciare proclami autoritari”.