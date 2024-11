Oasport.it - Sci alpino, gigantisti al lavoro in Val Senales in vista di Killington

Tre giorni intensi diper poi iniziare a visualizzare la trasferta americana. Il comparto maschile di gigante della nazionale italiana di sci sarà aldal 13 al 15 novembre, con un obiettivo ben chiaro in menteFilippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci sarà di base in Val(Bolzano), sotto la guida dei tecnici Peter Fill, Davide Marchetti, Ivan Imberti e Maurizio Urbani pensando alla gara di(Stati Uniti), in calendario il prossimo 30 novembre.Oggi invece, pensando alla Coppa Europa, il gruppo formato da Edoardo Saracco, Gianlorenzo Di Paolo, Corrado Barbera, Alessandro Pizio, Tommaso Saccardi, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato, Davide Seppi e Andrea Bertoldini – sotto la direzione del DT giovanile Paolo Deflorian – partirà alla volta di Kabdalis (Svezia) per una sessione di allenamento che durerà fino al prossimo 17 novembre.