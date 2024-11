Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Cdm donne. Trasferta finlandese per tre azzurre

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Stage di allenamento a Levi per Zenere, Platino e Ghisalberti ROMA -per Asja Zenere, Elisa Platino ed Ilaria Ghisalberti, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per uno stage di allenamento a Levi (Finlandia). Le tredella squadra Coppa del Mondo saranno in alle