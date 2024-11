Quotidiano.net - Scende il costo dei mutui, tassi sotto il 4% a settembre

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Diminuisce ildei. Nel mese didi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) si sono collocati al 3,82 per cento, in calo rispetto al 4,10 per cento di agosto. Lo comunica Bankitalia nelle statistiche 'Banche e moneta'.