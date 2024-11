Leccotoday.it - Scatta l'obbligo gomme invernali o catene a bordo. E c'è il Piano neve di Anas

Leggi su Leccotoday.it

Come ogni anno, in questo periodo,sta per avviare ilinsieme alle forze dell’ordine con l'obiettivo di fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. E tra le strade interessate c'è anche la Statale.