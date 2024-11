Napolitoday.it - Sanità convenzionata, l'allarme di Federbiologi: "In Campania a rischio servizi essenziali e liste d'attesa"

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

"Il nuovo nomenclatore tariffario, ad oggi non ancora arrivato alla firma definitiva, stravolge completamente la situazione attuale dellaaccreditata in Italia. Se non si interverrà per cambiare le cose sarà la fine per centinaia di imprese e migliaia di famiglie si troveranno senza.