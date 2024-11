Sbircialanotizia.it - Sanità, Ciocchetti: “Nei prossimi 3 anni circa 12 mld in più per Ssn”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

"Stiamo mettendo più risorse per specializzazioni meno attrattive" “Stiamo cercando di mettere più risorse. Il ministro Schillaci ha posto proprio come priorità il problema di rendere più attrattivo il Servizio sanitario nazionale per gli operatori sanitari. Neila legge di bilancio prevede12 miliardi di euro di stanziamento in più sul .