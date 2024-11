Sanare le irregolarità della sezione Amministrazione Trasparente | in che modo? Entro quando?

Leggi su Orizzontescuola.it

Le scuole che hanno ricevuto segnalazioni dinella” devono procedere all’adeguamento, sulla base di quanto previsto dalla recente delibera ANAC. In che: ultimatum perleContenuti riservati agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si compone di: .L'articolole”: in che? .