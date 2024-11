Quotidiano.net - Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri

Roma, 12 dicembre 2024 -è stato nominatodei, già vicedell'Arma, prenderà il posto di Teo Luzi. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri. "La nomina deldell'Arma deiè per gli italiani la certezza che la Benemerita potrà continuare a contare su una guida autorevole e sicura nel solco della sua grande tradizione. AlTeo Luzi i ringraziamenti per aver servito e adempiuto al suo ruolo nella maniera esemplare che ha segnato tutta la carriera di un grande servitore dello Stato. Con ilsono certo che l'Arma saprà affrontare le sfide di un tempo complicato.: la visione, l'esperienza e l'ancoraggio saldo ai valori della Costituzione lo accompagneranno in questo percorso accanto a tutti id'Italia".