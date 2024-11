Zon.it - Salerno, aggiornato albo degli scrutatori

Leggi su Zon.it

Il Comune dicomunica che entro il prossimo 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione all’.Chi è già iscritto, ma per impegni personali o lavorativi non può più svolgere le funzioni di scrutatore, può presentare domanda di cancellazione dall’. E’ inoltre possibile contattare l’ufficio elettorale e chiedere di verificare se si sia o meno iscritti all’.Per le modalità di presentazione della domanda di iscrizione/cancellazione, è necessario consultare la pagina del procedimento: https://www.comune..it/node/3650In alternativa, per chi ha lo SPID, è possibile accedere, controllare in tempo reale e presentare domanda di iscrizione o cancellazione tramite apposito servizio on line collegandosi al seguente link: https://www.comune.