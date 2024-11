Ilpiacenza.it - Sabato 23 novembre l’open day dell’Istituto Sant’Eufemia

Leggi su Ilpiacenza.it

In attesa delle indicazioni ministeriali per l’iscrizione a tutti gli ordini di scuola per il prossimo anno scolastico, l’Istitutooffre alle famiglie impegnate in questa importante scelta la possibilità di conoscere la propria offerta formativa.day, l’apertura delle porte.