Fanpage.it - Rugbista muore in campo a 18 anni: i compagni lo vedono crollare durante il riscaldamento

Quale siano state le cause del malessere improvviso ancora non è chiaro: almeno in apparenza, la giovane vittima non aveva problemi di salute né c'erano state avvisaglie, sintomi sulla sua condizione fisica.