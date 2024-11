Tg24.sky.it - Roma, ragazza di 22 anni di Siracusa morta durante un intervento di rinoplastica

Leggi su Tg24.sky.it

Morire a 22per un'anestesia andata male. Sono in corso gli accertamenti per verificare la precisa dinamica, ma Margaret Spada, ventiduenne siciliana originaria di Lentini (in provincia di) pare sia deceduta ancora prima di subire unal naso. La giovane era andata aproprio per unama le sarebbe stata fatale la somministrazione dell'anestesia locale eseguita in un ambulatorio di un centro medico estetico della Capitale. "L'autopsia chiarirà le cause del decesso", ha spiegato il legale della famiglia della