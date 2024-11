Sbircialanotizia.it - Roma, muore a 22 anni durante intervento di rinoplastica: il medico scelto su internet

Aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Margaret Spada. La giovane si sarebbe sentita male dopo la somministrazione dell'anestesia locale La Procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22, Margaret Spada, originaria del Siracusano, avvenutaundiin .