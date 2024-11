Calciomercato.it - Roma, ancora niente allenatore e la ripresa slitta: le ultimissime sul nuovo tecnico | CM.IT

I Friedkin non hannodeciso chi sarà il prossimogiallorosso: le novità sui nomi in corsa da Mancini a Montella e profili esteriIl futuro, ma anche il presente, dellaresta totalmente incerto. Dopo l’esonero di Ivan Juric arrivato direttamente nella pancia dello stadio Olimpico una manciata di minuti dopo il ko contro il Bologna, ormai 48 ore fa, la panchina giallorossa èsenza padrone. Tanto che ai due giorni stabiliti già prima della sconfitta di domenica, conquindi fissata per domani vista la sosta per le nazionali, ne è stato aggiunto un altro per cui i giocatori torneranno a Trigoria per allenarsi giovedì mattina alle 11.Ryan Friedkin (LaPresse) – calciomercato.itUnomento legato al fatto che appunto non esiste attualmente un programma di lavoro e undella prima squadra che conduca la seduta.