Calcionews24.com - Rocchi: «Polemiche arbitri? Ammetto gli errori, ma serve una cosa. Il clima si sta incendiando»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di Gianluca, designatore arbitrale, sul bilancio deglidella stagione in corso in Serie A. Tutti i dettagli Gianlucaha parlato al Corriere dello Sport dellearbitrali in Serie A. LE PAROLE – «Prima di tutto dobbiamo fare noi meno, di sicuro. Dall’altra parte, cerchiamo di essere più riflessivi,rispetto. Chiedo .