Torinotoday.it - "Quel che provo dir non so", Pierpaolo Spollon al Teatro Garybaldi di Settimo

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

Domenica 24 novembre prosegue la stagione 24/25 deldicon “chedir non so” primo lavoro teatrale di, giovane attore consacrato al grande pubblico dai suoi ruoli in primarie fiction RAI. Un one man show in cui l’attore propone al pubblico.