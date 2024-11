Vicenzatoday.it - Quaranta licenziamenti alla Meneghetti spa, i lavoratori incrociano le braccia

Fiom e Uilm di Vicenza, insieme alle Rsu dellaSpa di Rosà, hanno indetto uno sciopero di 8 ore per mercoledì 13 novembre, in rispostascelta aziendale di procedere con 40. Lo sciopero si terrà in concomitanza con un presidio davantisede dell’Unità di Crisi.