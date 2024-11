Ilrestodelcarlino.it - Quali sono le priorità dei giovani? Le richieste degli universitari al futuro governatore dell’Emilia Romagna

Bologna, 12 novembre 2024 – In vista delle elezioni che ci saranno in Emilia-domenica 17 e lunedì 18 novembre leda sottoporre alla nuova presidenza regionale per i nostritante. Continua così il nostro viaggio a Bologna tra le vocistudenti, dando spazio ai bisogni delle matricole, dei dottorandi e dei laureandi. Al centro argomenti caldi come quello della mobilità e dei trasporti da migliore, la sanità da ricucire, la tutela del diritto allo studio e l’emergenza abitativa. Ma serve anche un cambio di passo, sempre per gli studenti, nelle politiche green a difesa dell’ambiente. Ecco il video.