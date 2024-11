Firenzetoday.it - Protestano i lavoratori della moda, i sindacati: "12mila posti di lavoro a rischio a Firenze" / VIDEO e FOTO

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diToday"Siamo qua per lanciare un grido d'allarme contro il futuro del settorenel nostro territorio". Luca Barbetti, segretario generaleFilctem Cgil, sintetizza così il motivo per cui centinaia di