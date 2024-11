Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Taylor Fritz, ATP Finals 12-11-2024 ore 20:30 circa

Leggi su Infobetting.com

è stata la finale degli ultimi US Open vinta dall’italiano in tre set. Da allora il numero uno del Ranking ATP ha perso la finale di Pechino contro Alcaraz e vinto quella di Shanghai contro Djokovic, che a sua volta aveva battuto in semifinale proprionon ha giocato .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici