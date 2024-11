Lanazione.it - Primo caffè mattutino con il sindaco “Segnalazioni preziose, grazie“

Non tutti avrebbero scommesso su un felice avvio dei “con il“. Orario difficilissimo, quello delle 8 di un qualsiasi lunedì mattina, in questo caso ieri. Invece si sono presentati diversi cittadini all’appuntamento che era fissato alPeter Pan nella traversa IV di viale Castracani. “Ringrazio i titolari del bar per la cordiale ospitalità – così ilMario Pardini – e anche tutti i partecipanti per le“. Un modo per rapportarsi a filo diretto con le questioni che emergono dal territorio accorciando le distanze tra politica e cittadino. Un’occasione che si ripeterà, come ha annunciato Pardini, probabilmente fino all’estate toccando un po’ tutti i punti del territorio per raccogliere ledalla voce diretta dei cittadini. Il prossimo appuntamento è già in calendario, si svolgerà lunedì prossimo 18 novembre sempre dalle 8 fino alle 9.